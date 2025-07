Fête nationale à Serqueux Serqueux

Fête nationale à Serqueux Serqueux lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale à Serqueux

Serqueux Seine-Maritime

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

9h00: randonnée participative

11h30 cérémonie de la citoyenneté et vin d’honneur

12h00-15h00 concert Samuel « entre vous et moi »

14h00-18h00 jeux

18h30-21h30 concert « Les nouveaux sauvages »

Election miss Serqueux et miss mamie

Cinéma en plein air gratuit

Serqueux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 85 32 88 12

English : Fête nationale à Serqueux

9:00 am: participatory hike

11:30 am: citizenship ceremony and vin d’honneur

12:00-15:00: Samuel « entre vous et moi » concert

2:00-6:00 pm: games

6:30-9:30 pm: « Les nouveaux sauvages » concert

Election of Miss Serqueux and Miss Grandma

Free open-air cinema

German :

9.00 Uhr: Teilnahme an einer Wanderung

11.30 Uhr: Zeremonie der Staatsbürgerschaft und Ehrenwein

12.00-15.00 Uhr: Konzert Samuel « entre vous et moi »

14.00-18.00 Uhr: Spiele

18.30-21.30 Uhr: Konzert « Les nouveaux sauvages » (Die neuen Wilden)

Wahl der Miss Serqueux und Miss Omi

Kostenloses Freiluftkino

Italiano :

9.00: passeggiata partecipativa

11.30: cerimonia della cittadinanza e vin d’honneur

12.00-15.00: concerto di Samuel « entre vous et moi

14.00-18.00: giochi

18.30-21.30: concerto « Les nouveaux sauvages »

Elezione di Miss Serqueux e Miss Granny

Cinema all’aperto gratuito

Espanol :

9.00 h: paseo participativo

11.30h: ceremonia de ciudadanía y vin d’honneur

12.00-15.00: concierto Samuel « entre vous et moi

14.00-18.00: juegos

18.30-21.30: concierto « Les nouveaux sauvages

Elección de Miss Serqueux y Miss Granny

Cine al aire libre gratuito

L’événement Fête nationale à Serqueux Serqueux a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray