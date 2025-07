Fête nationale à Sorigny Le rendez-vous de l’été ! Sorigny

Fête nationale à Sorigny Le rendez-vous de l’été !

La commune de Sorigny vous invite à célébrer la fête nationale dans une ambiance chaleureuse et festive. Petits et grands sont attendus pour une soirée riche en animations et en émotions.

Dimanche 13 juillet à partir de 18h30

Rue des Écoles 37250 Sorigny

Au programme :

Structures gonflables pour les enfants

Retraite aux flambeaux

Animation musicale et DJ

Feu d’artifice spectaculaire

Buvette et restauration sur place

Venez partager un moment inoubliable en famille ou entre amis. Une belle occasion de se retrouver sous les étoiles et de profiter de l’été ensemble.

On vous attend nombreux pour faire de cette soirée un moment exceptionnel ! .

Rue des Écoles Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@sorigny.fr

English :

The commune of Sorigny invites you to celebrate its national holiday in a warm and festive atmosphere. We look forward to an evening of entertainment and excitement for young and old alike.

German :

Die Gemeinde Sorigny lädt Sie ein, den Nationalfeiertag in einer herzlichen und festlichen Atmosphäre zu begehen. Groß und Klein werden zu einem Abend voller Animationen und Emotionen erwartet.

Italiano :

Sorigny vi invita a festeggiare le feste in un’atmosfera calda e festosa. Grandi e piccini potranno trascorrere una serata all’insegna del divertimento e delle emozioni.

Espanol :

Sorigny le invita a celebrar los días festivos en un ambiente cálido y festivo. Grandes y pequeños disfrutarán de una velada llena de diversión y emoción.

