Fête Nationale à Terres-de-Caux Rue Grimaldi Terres-de-Caux

Cérémonie de la commémoration de la fête nationale, le dimanche 13 juillet 2025 à 11h00 au Centre d’Incendie et de Secours, rue Grimaldi à Fauville-en-Caux. Au programme Rassemblement des personnalités et des sociétés. Revue du Corps des sapeurs-pompiers et du matériel. Remise des médailles & grades & casques Dépôt de gerbes devant la stèle du Centre d’Incendie et de Secours

Rue Grimaldi Fauville-en-Caux Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie

Ceremony to commemorate Bastille Day, Sunday July 13, 2025 at 11:00 am at the Centre d?Incendie et de Secours, rue Grimaldi in Fauville-en-Caux. Program Gathering of personalities and companies. Review of the fire department and equipment. Presentation of medals, ranks and helmets Wreath-laying ceremony in front of the fire and rescue center stele

Gedenkfeier zum Nationalfeiertag am Sonntag, den 13. Juli 2025 um 11.00 Uhr im Centre d’Incendie et de Secours, rue Grimaldi in Fauville-en-Caux. Auf dem Programm Versammlung der Persönlichkeiten und Gesellschaften. Überprüfung des Feuerwehrkorps und der Ausrüstung. Verleihung von Medaillen, Dienstgraden und Helmen Kranzniederlegung vor der Stele des Feuerwehr- und Rettungszentrums

Cerimonia di commemorazione dei giorni festivi, domenica 13 luglio 2025 alle ore 11 presso il Centro dei Vigili del Fuoco e del Soccorso, rue Grimaldi a Fauville-en-Caux. In programma Raduno di personalità e aziende. Rassegna dei vigili del fuoco e delle attrezzature. Consegna di medaglie, gradi ed elmetti. Deposizione di corone alla stele del Centro dei Vigili del Fuoco e del Soccorso

Ceremonia de conmemoración de las fiestas patronales, domingo 13 de julio de 2025 a las 11h en el Centro de Incendios y Salvamento, rue Grimaldi en Fauville-en-Caux. En el programa Encuentro de personalidades y empresas. Presentación del cuerpo de bomberos y de los equipos. Entrega de medallas, grados y cascos. Colocación de coronas de flores en la estela del Centro de Extinción de Incendios y Salvamento

