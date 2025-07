Fête nationale à Thoursais Bouildroux Thouarsais-Bouildroux

Fête nationale à Thoursais Bouildroux Thouarsais-Bouildroux dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale à Thoursais Bouildroux

Plan d’eau de Cezais Thouarsais-Bouildroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Venez faire la fête à Cezais !

Fête Nationale au plan d’eau de Cezais le dimanche 13 juillet.

À partir de 19h :

– Dog Dancing

– bal populaire

– buvette, grillades, frites

– retraite aux flambeaux

– feu d’artifice avec animation musicale

Depuis quelques années déjà, les communes de Cezais, Saint Sulpice-en-Pareds et Thouarsais-Bouildroux se regroupent à cette occasion afin d’offrir au public une soirée festive de qualité. Les comités des fêtes de ces trois communes accompagnent cette manifestation, se chargeant de l’animation, de la buvette et de la restauration.

L’évènement est organisé conjointement par la Municipalité et les Comités des Fêtes des 3 communes. .

Plan d’eau de Cezais Thouarsais-Bouildroux 85410 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 54 94 secretariat@rivesdufougerais.fr

English :

Come and celebrate in Cezais!

German :

Kommen Sie zum Feiern nach Cezais!

Italiano :

Venite a festeggiare a Cezais!

Espanol :

¡Ven a celebrarlo a Cezais!

