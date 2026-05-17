Fête nationale à Tournon Tournon-Saint-Martin
Fête nationale à Tournon Tournon-Saint-Martin lundi 13 juillet 2026.
Tournon-Saint-Martin
Fête nationale à Tournon
Place du champ de foire Tournon-Saint-Martin Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le 14 juillet avant l’heure, en route pour un beau feu d’artifice sur le Creuse.
Retraite aux flambeaux dans les rues avec une arrivée sur la place du champ de foire pour le feu d’artifice. Concert gratuit. .
Place du champ de foire Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 42 16 00 18 secretariat@tournonsaintmartin.fr
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English :
The 14th of July before the hour, on the way to a beautiful fireworks display on the Creuse.
L’événement Fête nationale à Tournon Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-17 par Destination Brenne
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