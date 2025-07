Fête Nationale à Vallorcine La Ruche Vallorcine

Fête Nationale à Vallorcine La Ruche Vallorcine lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale à Vallorcine

La Ruche Chef Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Repas Népalais et Buvette

Musique live avec une aubade de l’Echo du Buet suivie de Rich Rat & Seb

Soirée au profit de l’association Sit n Ride

.

La Ruche Chef Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 69

English : Bastille Day in Vallorcine

From 7 p.m.

Refreshment bar

Paella evening

Live music with an aubade by l’Echo du Buet and Timeless Soul music, Sara&Vanklo

German :

Ab 19 Uhr

Getränkestand

Paella-Abend

Live-Musik mit einer Aubade des Echo du Buet und Timeless Soul music, Sara&Vanklo

Italiano :

Dalle 19.00

Bar per il ristoro

Serata dedicata alla paella

Musica dal vivo con l’aubade degli Echo du Buet e musica Timeless Soul, Sara&Vanklo

Espanol :

A partir de las 19.00 horas

Bar de refrescos

Noche de paella

Música en directo con una aubade del Echo du Buet y música Timeless Soul, Sara&Vanklo

L’événement Fête Nationale à Vallorcine Vallorcine a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc