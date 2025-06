Fête nationale à Vendôme Vendôme 14 juillet 2025 11:00

Venez fêter la fête nationale à Vendôme !

Fête nationale à Vendôme. Défilé du rond point des Rochambeau au parvis Rochambeau à 11h, bal place St Martin de 20h à 2h30, feu d’artifice aux Grands-Près à 23h. .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 42 00

English :

Come and celebrate the national holiday in Vendôme!

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag in Vendôme!

Italiano :

Venite a festeggiare la Festa della Bastiglia a Vendôme!

Espanol :

¡Venga a celebrar el Día de la Bastilla en Vendôme!

