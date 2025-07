Fête nationale à Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle

Fête nationale à Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale à Vieux-Rouen-sur-Bresle

Salle des fêtes Vieux-Rouen-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-13

> Dimanche 13 juillet

19h présence du food truck “la forge burger” parking de la salle des fêtes restauration sur place ou à emporter

21h45 distribution de lampions

22h retraite aux flambeaux Défilé de majorettes « Les félines »

> Lundi 14 juillet

11h30 Lâcher de ballons suivi d’un barbecue convivial (chacun apporte son repas) tables / chaises et barbecue avec charbon de bois seront à votre disposition

Buvette sur place Structures gonflables, les enfants sont sous la surveillance des parents

14h00 Concours de pétanque City park

Infos 02 35 93 45 19

> Dimanche 13 juillet

19h présence du food truck “la forge burger” parking de la salle des fêtes restauration sur place ou à emporter

21h45 distribution de lampions

22h retraite aux flambeaux Défilé de majorettes « Les félines »

> Lundi 14 juillet

11h30 Lâcher de ballons suivi d’un barbecue convivial (chacun apporte son repas) tables / chaises et barbecue avec charbon de bois seront à votre disposition

Buvette sur place Structures gonflables, les enfants sont sous la surveillance des parents

14h00 Concours de pétanque City park

Infos 02 35 93 45 19 .

Salle des fêtes Vieux-Rouen-sur-Bresle 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 58 42 89

English : Fête nationale à Vieux-Rouen-sur-Bresle

> Sunday, July 13

7pm: presence of food truck ?la forge burger? parking de la salle des fêtes eat-in or take-away food

9:45pm: distribution of lanterns

10pm: torchlight procession « Les félines » majorettes parade

> Monday July 14th

11:30 am: Balloon release followed by a convivial barbecue (bring your own food) tables / chairs and charcoal barbecue available

Refreshment bar on site Inflatable structures, children under parental supervision

2:00 pm Petanque competition City park

Info: 02 35 93 45 19

German :

> Sonntag, den 13. Juli

19 Uhr: Foodtruck ?la forge burger? parkplatz des Festsaals Essen vor Ort oder zum Mitnehmen

21:45 Uhr: Verteilung von Lampions

22 Uhr: Fackelzug Parade der Majorettengruppe « Les félines »

> Montag, 14. Juli

11.30 Uhr: Luftballonstart mit anschließendem gemütlichen Barbecue (jeder bringt sein Essen mit) Tische/Stühle und Holzkohlegrill stehen zu Ihrer Verfügung

Getränke vor Ort Hüpfburgen, Kinder sind unter der Aufsicht der Eltern

14.00 Uhr Boule-Wettbewerb City park

Infos: 02 35 93 45 19

Italiano :

> Domenica 13 luglio

ore 19.00: presenza del food truck « la forge burger » parcheggio della sala delle feste cibo da consumare o da portare via

ore 21.45: distribuzione delle lanterne

ore 22.00: fiaccolata sfilata di majorette « Les félines »

> Lunedì 14 luglio

11.30: lancio di palloncini seguito da una grigliata conviviale (portate il vostro cibo) tavoli e sedie e barbecue a carbonella a disposizione

Strutture gonfiabili, bambini sotto la supervisione dei genitori

14.00 Gara di bocce Parco cittadino

Info: 02 35 93 45 19

Espanol :

> Domingo 13 de julio

19:00 h: presencia del food truck ?la forge burger? parking de la salle des fêtes comida para comer o llevar

21.45 h: reparto de linternas

22:00 h: desfile de antorchas desfile de majorettes « Les félines

> Lunes 14 de julio

11.30 h: suelta de globos seguida de una barbacoa amistosa (traiga su propia comida) mesas y sillas y barbacoa de carbón disponibles

Estructuras hinchables, niños bajo la vigilancia de sus padres

14.00 h Competición de petanca Parque municipal

Información: 02 35 93 45 19

L’événement Fête nationale à Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle