Le 13 juillet les pompiers de Vorey célébreront la Fête Nationale sur la Place des Moulettes dès 14h, concours de pétanque, à 22h30 retraite aux flambeaux, feux d’artifices et bal gratuit.

Buvette et restauration rapide sur place.

Place des Moulettes

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes failler.angel@gmail.com

English :

On July 13, the Vorey firefighters will celebrate the Fête Nationale on the Place des Moulettes: from 2pm, pétanque competition, torchlight procession at 10:30pm, fireworks and free ball.

Refreshments and fast food on site.

German :

Am 13. Juli feiert die Feuerwehr von Vorey den Nationalfeiertag auf dem Place des Moulettes: ab 14 Uhr Boule-Wettbewerb, um 22.30 Uhr Fackelzug, Feuerwerk und kostenloser Tanz.

Getränke und Schnellimbiss vor Ort.

Italiano :

Il 13 luglio, i vigili del fuoco di Vorey celebrano la Fête Nationale sulla Place des Moulettes: dalle 14.00, gara di pétanque, fiaccolata alle 22.30, fuochi d’artificio e ballo libero.

Rinfreschi e fast food disponibili sul posto.

Espanol :

El 13 de julio, los bomberos de Vorey celebran la Fiesta Nacional en la plaza des Moulettes: a partir de las 14:00 h, competición de petanca, desfile de antorchas a las 22:30 h, fuegos artificiales y baile libre.

Refrescos y comida rápida in situ.

