Fête nationale Route aux moines Aigrefeuille-d’Aunis

2025-07-14

2025-07-14

2025-07-14

A l’occasion de la Fête Nationale, différentes animations vous seront proposées sur le site du lac de Frace à Aigrefeuille d’Aunis.

Randonnées, jeux pour enfants, repas champêtre, spectacle et feu d’artifice.

Route aux moines Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 53 53 contact@mairie-aigrefeuille.fr

English :

To celebrate the Fête Nationale, a variety of events will be held on the Lac de Frace site in Aigrefeuille d?Aunis.

Hiking, children’s games, country meals, shows and fireworks.

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags werden Ihnen auf dem Gelände des Lac de Frace in Aigrefeuille d’Aunis verschiedene Animationen angeboten.

Wanderungen, Spiele für Kinder, ländliches Essen, Show und Feuerwerk.

Italiano :

Per celebrare la Fête Nationale, sul sito del Lac de Frace ad Aigrefeuille d’Aunis si terranno diversi eventi.

Escursioni, giochi per bambini, pasti contadini, spettacoli e fuochi d’artificio.

Espanol :

Para celebrar la Fiesta Nacional, se organizarán diversos actos en el recinto del Lac de Frace, en Aigrefeuille d’Aunis.

Excursiones, juegos para niños, comidas campestres, espectáculos y fuegos artificiales.

