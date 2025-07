Fête nationale Espace Edelweiss Amnéville

Fête nationale

Espace Edelweiss 1 Rue de la Ferme Amnéville Moselle

La Ville d’Amnéville célébrera la Fête Nationale le dimanche 13 juillet, une soirée en trois temps, gratuite et ouverte à tous, a été préparé pour l’occasion.Tout public

English :

The town of Amnéville will be celebrating the Fête Nationale on Sunday July 13, with a free three-part evening open to all.

German :

Die Stadt Amnéville wird den Nationalfeiertag am Sonntag, den 13. Juli, feiern. Zu diesem Anlass wurde ein Abend in drei Phasen vorbereitet, der kostenlos und für alle zugänglich ist.

Italiano :

La città di Amnéville celebrerà la Giornata della Bastiglia domenica 13 luglio, con un evento serale in tre parti, gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

La ciudad de Amnéville celebrará el domingo 13 de julio el Día de la Bastilla con una velada en tres partes, gratuita y abierta a todos.

