Fête Nationale Angevillers 14 juillet 2025 18:00

Moselle

Fête Nationale Place Gabriel Maire Angevillers Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Lundi 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Le Maire, jean-Marie Colin, le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des Jeunes vous convient à la célébration de la Fête Nationale.Tout public

0 .

Place Gabriel Maire

Angevillers 57440 Moselle Grand Est +33 3 82 59 49 00 contact@angevillers.fr

English :

The Mayor, Jean-Marie Colin, the Municipal Council and the Municipal Youth Council invite you to celebrate the Fête Nationale.

German :

Der Bürgermeister, jean-Marie Colin, der Gemeinderat und der Jugendgemeinderat laden Sie zur Feier des Nationalfeiertags ein.

Italiano :

Il sindaco, Jean-Marie Colin, il Consiglio comunale e il Consiglio comunale dei giovani desiderano invitarvi alle celebrazioni della Festa nazionale.

Espanol :

El Alcalde, Jean-Marie Colin, el Consejo Municipal y el Consejo Municipal de la Juventud desean invitarle a las celebraciones de la Fiesta Nacional.

