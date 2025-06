fête nationale Angliers 13 juillet 2025 18:30

Charente-Maritime

fête nationale place st pierre Angliers Charente-Maritime

Début : 2025-07-13 18:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Pour vous, la mairie d’Angliers et les associations vous propose le 13 juillet, un feu d’artifice et par la suite une soirée dansante.

Tous les bénéfices récoltés pendant cette soirée seront reversés à l’association ma copine, ma p’tite jambe

.

place st pierre

Angliers 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 57 69 mairie@angliers.fr

English :

For you, the Angliers town council and its associations are offering a fireworks display on July 13, followed by an evening of dancing.

All proceeds from the evening will be donated to the association ma copine, ma p’tite jambe

German :

Die Stadtverwaltung von Angliers und die Vereine bieten Ihnen am 13. Juli ein Feuerwerk und anschließend einen Tanzabend.

Alle Einnahmen, die an diesem Abend gesammelt werden, gehen an den Verein ma copine, ma p’tite jambe

Italiano :

Il Municipio di Angliers e le sue associazioni propongono uno spettacolo pirotecnico il 13 luglio, seguito da una serata danzante.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione ma copine, ma p’tite jambe

Espanol :

El Ayuntamiento de Angliers y sus asociaciones ofrecen un espectáculo de fuegos artificiales el 13 de julio, seguido de una velada de baile.

La recaudación se destinará íntegramente a la asociación ma copine, ma p’tite jambe

