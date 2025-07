FÊTE NATIONALE ANIANE Aniane

FÊTE NATIONALE ANIANE Aniane lundi 14 juillet 2025.

FÊTE NATIONALE ANIANE

Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

M. Le Maire, Philippe Salasc, et les conseillers municipaux vous invitent à un apéritif municipal à 11h devant la salle des fêtes,

N’oubliez pas à 22h15 feu d’artifice au stade du Pré de la ville.

M. Le Maire, Philippe Salasc, et les conseillers municipaux vous invitent à un apéritif municipal à 11h devant la salle des fêtes,

N’oubliez pas à 22h15 feu d’artifice au stade du Pré de la ville. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 40

English :

Mayor Philippe Salasc and local councillors invite you to a municipal aperitif at 11am in front of the village hall,

Don’t forget fireworks at 10.15pm at the Pré de la Ville stadium.

German :

Der Bürgermeister, Philippe Salasc, und die Gemeinderäte laden Sie um 11 Uhr vor dem Festsaal zu einem städtischen Aperitif ein,

Vergessen Sie nicht, um 22.15 Uhr: Feuerwerk im Stadion Pré de la ville.

Italiano :

Il sindaco, Philippe Salasc, e i consiglieri comunali vi invitano all’aperitivo comunale alle 11 davanti al municipio,

Non dimenticate lo spettacolo pirotecnico allo stadio Pré de la Ville alle 22.15.

Espanol :

El alcalde, Philippe Salasc, y los concejales de la localidad le invitan a un aperitivo municipal a las 11h frente al ayuntamiento,

No olvide el espectáculo de fuegos artificiales en el estadio Pré de la Ville a las 22.15 h.

L’événement FÊTE NATIONALE ANIANE Aniane a été mis à jour le 2025-07-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT