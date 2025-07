Fête nationale Ars-sur-Moselle STADE MUNICIPAL Ars-sur-Moselle

STADE MUNICIPAL 5 rue du Stade Ars-sur-Moselle Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Pour célébrer la fête nationale à Ars-sur-Moselle, rendez-vous au stade municipal.

Bal populaire avec l’orchestre “Joseph & Rémy Variétés”, suivi d’un feu d’artifice tiré aux alentours de 23h00.

Vous trouverez également une buvette et une restauration sur place.Tout public

English :

To celebrate Bastille Day in Ars-sur-Moselle, head to the municipal stadium.

Popular ball with the Joseph & Rémy Variétés orchestra, followed by fireworks around 11:00 pm.

You’ll also find a refreshment bar and on-site catering.

German :

Um den Nationalfeiertag in Ars-sur-Moselle zu feiern, begeben Sie sich zum städtischen Stadion.

Es gibt einen Tanz mit dem Orchester Joseph & Rémy Variétés, gefolgt von einem Feuerwerk um 23.00 Uhr.

Es gibt auch einen Imbiss und Getränke.

Italiano :

Ars-sur-Moselle celebra i suoi giorni festivi allo stadio comunale.

Ci sarà un ballo popolare con il gruppo Joseph & Rémy Variétés, seguito da fuochi d’artificio intorno alle 23:00.

Ci sarà anche una bancarella e un rinfresco in loco.

Espanol :

Ars-sur-Moselle celebra sus días festivos en el estadio municipal.

Habrá un baile popular con la banda Joseph & Rémy Variétés, seguido de fuegos artificiales hacia las 23:00 h.

También habrá un puesto de bebidas y refrescos in situ.

