Fête nationale Artannes-sur-Indre

Fête nationale Artannes-sur-Indre lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale

Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 12:30:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Fête nationale d’Artannes sur Indre.

Rendez-vous au Parc des Glycines et dans la Prairie pour une journée festive, conviviale et familiale !

Animations pour petits et grands, buvette, food truck, feu d’artifiDiverses animations et feu d’artifice à 23h.

12h30 Vin d’honneur offert par la municipalité

13h00 Repas dans la Prairie (pique-nique ou food truck le soir)

14h00 Après-midi récréative pétanque, jeux gonflables, jeux en bois géants

15h30 Spectacle familial au Parc des Glycines

22h15 Retraite aux flambeaux

23h00 Feu d’artifice

23h30 Bal animé par DJ Bulli .

Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 80 19 accueil@mairie.artannes.fr

English :

Fête nationale d’Artannes sur Indre at La Prairie on the banks of the Indre. Various entertainments and fireworks at 11pm.

German :

Nationalfeiertag in Artannes sur Indre.

Wir treffen uns im Parc des Glycines und auf der Prairie für einen festlichen, geselligen und familienfreundlichen Tag!

Animationen für Groß und Klein, Imbiss, Foodtruck, FeuerwerkDiverse Animationen und Feuerwerk um 23 Uhr.

Italiano :

Festa nazionale di Artannes sur Indre alla Prairie sulle rive dell’Indre. Vari eventi e fuochi d’artificio alle 23.00.

Espanol :

Fiesta nacional en Artannes sur Indre.

Acérquese al Parc des Glycines y a la Pradera para disfrutar de una jornada festiva y familiar

Animaciones para grandes y pequeños, refrescos, food truck, fuegos artificialesDiversas animaciones y fuegos artificiales a las 23:00 h.

