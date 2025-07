FÊTE NATIONALE Assas

FÊTE NATIONALE Assas lundi 14 juillet 2025.

FÊTE NATIONALE

Assas Hérault

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Retrouvez un programme haut en couleur pour la fête nationale !

Tournoi de belote, jeu de quilles, taureau paille ou encore tournoi de boules !

Tournoi de belote, jeu de quilles, taureau paille ou encore tournoi de boules ! .

Assas 34820 Hérault Occitanie +33 4 99 62 22 00 mairie@assas.fr

English :

A colorful program for the national holiday!

Belote, bowling, straw bulls and boules tournaments!

German :

Finden Sie ein buntes Programm für den Nationalfeiertag!

Belote-Turnier, Kegeln, Strohballen oder auch Boule-Turnier!

Italiano :

Un programma colorato per festeggiare le vacanze!

Un torneo di belote, birilli, un toro di paglia e un torneo di bocce!

Espanol :

Un programa lleno de color para celebrar las vacaciones

Torneo de belote, bolos, toro de paja y torneo de petanca

