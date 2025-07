Fête nationale Attray

Fête nationale Attray dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Attray Loiret

Début : 2025-07-13 16:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Pour fêter le 14 juillet, la population est invitée à venir partager un moment de convivialité en partenariat avec les associations communales !

Attray 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 88 07

English :

To celebrate July 14th, the public is invited to come and share a moment of conviviality in partnership with local associations!

German :

Um den 14. Juli zu feiern, ist die Bevölkerung eingeladen, in Partnerschaft mit den Gemeindevereinen einen Moment der Geselligkeit zu erleben!

Italiano :

Per festeggiare il 14 luglio, il pubblico è invitato a venire a condividere un momento di convivialità in collaborazione con le associazioni locali!

Espanol :

Para celebrar el 14 de julio, ¡se invita al público a venir y compartir un momento de convivencia en colaboración con las asociaciones locales!

