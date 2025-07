Fête nationale Auboué

Fête nationale Auboué dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Auboué Meurthe-et-Moselle

Au programme animations, château gonflable, soirée dansante années 80, distribution de lumineux et feu d’artifice

Buvette et restauration sur placeTout public

Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 40 00

English :

On the program: entertainment, bouncy castle, 80s dance party, light distribution and fireworks

Refreshments and catering on site

German :

Auf dem Programm: Animationen, Hüpfburg, 80er-Jahre-Tanzabend, Verteilung von Leuchtmitteln und Feuerwerk

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

In programma: animazione, castello gonfiabile, festa da ballo anni ’80, distribuzione di luci e fuochi d’artificio

Rinfreschi e cibo in loco

Espanol :

En el programa: animación, castillo hinchable, fiesta de baile de los 80, distribución de luces y fuegos artificiales

Refrescos y comida in situ

