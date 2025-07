Fête Nationale Théâtre Romain Autun

Fête Nationale Théâtre Romain Autun lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale

Théâtre Romain 2 Rue de la Maladière Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

A l’occasion de la Fête Nationale, Autun et ses partenaires se mobilisent pour offrir aux habitants et aux visiteurs un moment de bonne humeur et de divertissement sur le site du théâtre antique.

Les services de la ville ont travaillé en collaboration pour garantir le meilleur accueil à la dizaine d’associations qui tiendra un stand offrant buvette et restauration.

Pour animer la fin d’après-midi, des clubs sportifs feront des démonstrations de leur savoir-faire, une occasion de valoriser le travail de leurs adhérents et de susciter l’intérêt de potentiels nouveaux membres.

Ils seront présents cette année :

ASA Rugby, Autun Cyclisme, Autun Running, Borderline Coaching, Les Beurdinz, Club Cyclo Autun, Sporting Club, association des Jeunes de Saint-Pan, Union Gaule Autunoise & Pêcheurs Morvandiaux, les Archers de l’Autunois Morvan, Danse Passion, l’Echiquier de l’Autunois Morvan, l’Ecole de danse urbaine du GAM, les Echiquiers du Morvan, La Vaillante, la section équestre du lycée militaire d’Autun.

Un grand merci à tous ces acteurs du monde associatifs qui savent se mobiliser pour donner une image dynamique de notre ville !

Concerts et musique au rendez-vous !

Dès 6h30, jusqu’à 11h30 concours de pêche organisé par l’Union Gaule Autunoise & Pêcheurs Morvandiaux.

A partir de 15h :

– Animations par les associations locales Démonstrations diverses Jeux

– Orchestre de rue

– Spectacle déambulatoire

– Concours de taureau mécanique

22h45 Feu d’artifice tiré depuis le lac et visible du théâtre antique.

23h Soirée DJ. .

Théâtre Romain 2 Rue de la Maladière Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête Nationale Autun a été mis à jour le 2025-07-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)