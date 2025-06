Fête nationale aux Andelys – Les Andelys 14 juillet 2025 21:15

Eure

Fête nationale aux Andelys Berges de Seine Les Andelys Eure

Tarif : – –

Début : 2025-07-14 21:15:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

À l’occasion de la Fête Nationale, la Ville des Andelys vous invite à une soirée festive avec une déambulation, suivie d’un grand feu d’artifice pour clôturer la journée en beauté. Venez célébrer ensemble dans une ambiance conviviale et joyeuse !

Berges de Seine

Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 04 16

English : Fête nationale aux Andelys

To celebrate the Fête Nationale, the town of Les Andelys invites you to a festive evening with a parade, followed by a grand fireworks display to round off the day in style. Come and celebrate with us in a friendly and joyful atmosphere!

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags lädt die Stadt Les Andelys Sie zu einem festlichen Abend mit einer Parade ein, gefolgt von einem großen Feuerwerk, um den Tag gebührend abzuschließen. Feiern Sie gemeinsam in einer geselligen und fröhlichen Atmosphäre!

Italiano :

In occasione della Festa della Bastiglia, la città di Les Andelys vi invita a una serata di festa con una sfilata, seguita da un grande spettacolo pirotecnico per concludere in bellezza la giornata. Venite a festeggiare insieme in un’atmosfera amichevole e gioiosa!

Espanol :

Con motivo del Día de la Bastilla, la ciudad de Les Andelys le invita a una velada festiva con desfile y, a continuación, un gran castillo de fuegos artificiales para culminar la jornada por todo lo alto. Venga a celebrarlo con nosotros en un ambiente agradable y alegre

