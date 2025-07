FÊTE NATIONALE Baixas

FÊTE NATIONALE Baixas lundi 14 juillet 2025.

FÊTE NATIONALE

14, avenue Maréchal Joffre Baixas Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-14 10:30:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Départ du défilé à 10h30 au Château les Pins. Remise des prix aux élèves passant en 6ème et aux nouveaux diplômés. Verre de l’amitié et animation musicale assurée par Bruno MASNOU….

14, avenue Maréchal Joffre Baixas 66390 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 22 02 mairie@baixas.fr

English:

Parade departs from Château les Pins at 10:30 a.m. Awards ceremony for students entering 6th grade and new graduates. Drinks and musical entertainment by Bruno MASNOU….

German:

Start der Parade um 10:30 Uhr am Château les Pins. Preisverleihung an die Schüler, die in die 6. Klasse wechseln, und an die neuen Absolventen. Umtrunk und musikalische Unterhaltung durch Bruno MASNOU…..

Italiano:

Partenza del corteo da Château les Pins alle 10.30. Premiazione degli studenti del 6° anno e dei neodiplomati. Aperitivo e intrattenimento musicale a cura di Bruno MASNOU….

Espanol:

El desfile sale de Château les Pins a las 10.30 h. Entrega de premios a los alumnos de 6º curso y a los recién licenciados. Bebidas y animación musical a cargo de Bruno MASNOU….

