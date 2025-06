Fête nationale Bal et feu d’artifice Villers-sur-Mer 15 juillet 2025 21:00

Calvados

Fête nationale Bal et feu d’artifice Quartier Mer et Marais et plage Villers-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-15 21:00:00

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Pour la fête nationale, Villers-sur-Mer propose un bal avec le groupe de musique « 3 stars in the same sky » dans le quartier Mer et Marais à partir de 21h, puis un feu d’artifice à 23h sur la plage (devant l’amphithéâtre Perdrisot), pour terminer en beauté la soirée face à la mer.

Quartier Mer et Marais et plage

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Fête nationale Bal et feu d’artifice

Villers-sur-Mer offers a dance party with the Ortet Orchestra around the greatest hits of yesterday and today. The evening continues with a fireworks display to end this evening in beauty facing the sea.

Dance party from 8:30 pm to 10:30 pm at the Perdrisot amphitheater (seawall in front of the Tourist Information Office).

Fireworks at 10:30 pm in front of the casino.

German : Fête nationale Bal et feu d’artifice

Zum Nationalfeiertag bietet Villers-sur-Mer ab 21 Uhr einen Ball mit der Musikgruppe « 3 stars in the same sky » im Viertel Mer et Marais und um 23 Uhr ein Feuerwerk am Strand (vor dem Amphitheater Perdrisot) an, um den Abend mit Blick auf das Meer ausklingen zu lassen.

Italiano :

Per festeggiare i giorni festivi, Villers-sur-Mer propone un ballo con il gruppo musicale « 3 stelle nello stesso cielo » nel quartiere Mer et Marais a partire dalle 21.00, seguito da uno spettacolo pirotecnico alle 23.00 sulla spiaggia (di fronte all’anfiteatro Perdrisot), per concludere in bellezza la serata in riva al mare.

Espanol :

Para celebrar los días festivos, Villers-sur-Mer ofrece un baile con el grupo musical « 3 estrellas en el mismo cielo » en el barrio de Mer et Marais a partir de las 21:00 h, seguido de un castillo de fuegos artificiales a las 23:00 h en la playa (frente al anfiteatro Perdrisot), para rematar la velada a lo grande junto al mar.

