Informations pratiques

Seltz

Fête nationale Bal populaire

Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14 18:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Bal populaire animé par l’orchestre Duo Sunlight la marche aux lampions dans les rues du Niedersand se fera vers 21h Feu d’artifice vers 23h. Petite restauration sur place.

Bal populaire animé par l’orchestre Duo Sunlight la marche aux lampions dans les rues du Niedersand se fera vers 21h Feu d’artifice vers 23h. Petite restauration sur place. .

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 05

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English :

A community dance featuring the Duo Sunlight band—the lantern parade through the streets of Niedersand will begin around 9 p.m.—Fireworks around 11 p.m. Light refreshments available on site.

L’événement Fête nationale Bal populaire Seltz a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg