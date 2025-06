Fête nationale Bal public Kaysersberg Vignoble 13 juillet 2025 19:00

Fête nationale Bal public Place Gouraud Kaysersberg Vignoble

Dimanche 2025-07-13 19:00:00

2025-07-13 23:59:00

2025-07-13

Fête foraine et bal public. Départ du cortège avec les lampions depuis le parking Porte Basse 21h30 accompagné d’un orchestre Gugga Musik.

Venez participer à la fête nationale à Kaysersberg !

Programme:

A partir de 21h rendez-vous au parking de l’ancien tribunal, puis assemblement de la population, distribution des lampions et un orchestre Gugga Musik.

A 21h30, départ du cortège pour se rendre à l’accueil devant le chapiteau place Gouraud.

Bal populaire organisé par le KABCA sous le chapiteau, place Gouraud de 19h à 1h du matin.

Comme l’an passé, il n’y a pas de feu d’artifice tiré du château de Kaysersberg. 0 .

Place Gouraud

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 11 11 info@kaysersberg-vignoble.fr

English :

Funfair and public dance. Departure of the procession with lanterns from the Porte Basse parking lot at 9:30pm, accompanied by a Gugga Musik band.

German :

Jahrmarkt und öffentlicher Tanz. Start des Umzugs mit Lampions vom Parkplatz Porte Basse 21:30 Uhr begleitet von einem Gugga Musik Orchester.

Italiano :

Luna park e ballo pubblico. Partenza del corteo con le lanterne dal parcheggio delle Porte Basse alle 21.30, accompagnato dalla banda Gugga Musik.

Espanol :

Parque de atracciones y baile público. Salida de la procesión con farolillos desde el aparcamiento de Porte Basse a las 21.30 h, acompañada por la banda Gugga Musik.

