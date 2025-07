Fête Nationale Bar-le-Duc

Fête Nationale Bar-le-Duc lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale

Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

A l’occasion de la Fête Nationale, retrouvons-nous pour une journée haute en couleurs, sous le signe de la convivialité, de la musique et de la tradition !

Programme des festivités :

– 18h Défilé militaire Boulevard de La Rochelle

– 19h Moment de convivialité Salle des fêtes

– 20h à 2h Bal des pompiers Parc de l’Hôtel de Ville

– 22h Distribution de lampions Parc de l’Hôtel de Ville

– 22h30 Retraite aux flambeaux du Parc de l’Hôtel de Ville vers la place Exelmans

– 23h Feu d’artifice tiré depuis le parking des Minimes

Gratuit.Tout public

0 .

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00 communication@barleduc.fr

English :

For the Fête Nationale, let’s get together for a colorful day of conviviality, music and tradition!

Program of festivities :

– 6pm: Military parade ? Boulevard de La Rochelle

– 7pm: Conviviality ? Salle des fêtes

– 8pm to 2am: Firemen?s ball ? Parc de l?Hôtel de Ville

– 10pm: Distribution of lanterns ? Parc de l?Hôtel de Ville

– 10:30pm: Torchlight procession from Parc de l?Hôtel de Ville to Place Exelmans

– 11 p.m.: Fireworks display ? from the parking des Minimes

Free admission.

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags treffen wir uns zu einem bunten Tag im Zeichen von Geselligkeit, Musik und Tradition!

Programm der Feierlichkeiten :

– 18 Uhr: Militärparade ? Boulevard de La Rochelle

– 19h: Moment der Geselligkeit ? Saal der Festlichkeiten

– 20h bis 2h: Ball der Feuerwehr ? Park des Rathauses

– 22 Uhr: Verteilung von Lampions ? Park des Rathauses

– 22:30 Uhr: Fackelzug ? vom Parc de l’Hôtel de Ville zum Place Exelmans

– 23 Uhr: Feuerwerk ? vom Parkplatz des Minimes aus abgefeuert

Kostenlos.

Italiano :

Per celebrare la Fête Nationale, unitevi a noi per una giornata colorata di divertimento, musica e tradizione!

Programma dei festeggiamenti:

– ore 18.00: Parata militare? Boulevard de La Rochelle

– 19:00: Momento di convivialità ? Sala delle feste

– dalle 20.00 alle 2.00: Ballo dei Vigili del Fuoco ? Parco dell’Hôtel de Ville

– ore 22.00: Distribuzione di lanterne ? Parco del Municipio

– ore 22.30: Fiaccolata dal Parco dell’Hôtel de Ville a Place Exelmans

– ore 23.00: spettacolo pirotecnico nel parcheggio dei Minimes

Ingresso libero.

Espanol :

Para celebrar la Fiesta Nacional, únase a nosotros en una colorida jornada de diversión, música y tradición

Programa de festejos :

– 18.00 h: Desfile militar ? Boulevard de La Rochelle

– 19.00 h: Momento de convivencia ? Sala de fiestas

– 20.00 h a 02.00 h: Baile de bomberos ? Parque del Hôtel de Ville

– 22:00 h: Reparto de farolillos ? Parque del Ayuntamiento

– 22.30 h: Desfile de antorchas del Parque del Hôtel de Ville a la plaza Exelmans

– 23.00 h: Castillo de fuegos artificiales en el aparcamiento de los Minimes

Entrada gratuita.

L’événement Fête Nationale Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-07-02 par OT SUD MEUSE