Fête nationale Batilly

Fête nationale Batilly dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Batilly Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 14:00:00

Animations folles taureau mécanique, mur d’escalade, défis, challenges, surprises et rigolade garantie !

Des lots et paniers garnis à gagner pour les meilleurs !

Barbe à papa & douceurs sucrées avec le Karaté Club de Batilly

Pause gourmande avec le CSBO de Batilly & le Pétanque Club (steaks, saucisses, frites, boissons fraîches…)

À partir de 18h, animation DJ assurée par Chuuuut Association pour mettre l’ambiance

23h Grand feu d’artifice

23h30 Summer Silent danse avec casque, une expérience inoubliable sous les étoilesTout public

Batilly 54980 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 64 13

English :

Crazy entertainment: mechanical bull, climbing wall, challenges, surprises and fun guaranteed!

Prizes and baskets to be won by the best!

Cotton candy & sweet treats with the Batilly Karate Club

Gourmet break with CSBO Batilly & Pétanque Club (steaks, sausages, French fries, cold drinks?)

From 6pm, DJ entertainment provided by Chuuuut Association to set the mood

11pm: Big fireworks display

11:30 pm: Summer Silent ? dance with headphones, an unforgettable experience under the stars

German :

Verrückte Animationen: mechanischer Stier, Kletterwand, Herausforderungen, Challenges, Überraschungen und garantierter Spaß!

Für die Besten gibt es Preise und Präsentkörbe zu gewinnen!

Zuckerwatte und süße Leckereien mit dem Karate Club Batilly

Gourmet-Pause mit dem CSBO Batilly & dem Pétanque Club (Steaks, Würstchen, Pommes frites, kalte Getränke?)

Ab 18 Uhr: DJ-Entertainment von Chuuuut Association, um die Stimmung anzuheizen

23 Uhr: Großes Feuerwerk

23:30 Uhr: Summer Silent ? Tanz mit Kopfhörern, ein unvergessliches Erlebnis unter den Sternen

Italiano :

Intrattenimento folle: toro meccanico, parete da arrampicata, sfide, sorprese e divertimento assicurato!

Premi e cesti in palio per i migliori!

Zucchero filato e dolciumi con il Batilly Karate Club

Pausa gastronomica con il Club Batilly CSBO & Pétanque (bistecche, salsicce, patatine, bevande fredde, ecc.)

A partire dalle 18.00, animazione con DJ a cura dell’Associazione Chuuuut per creare l’atmosfera giusta

ore 23.00: Grande spettacolo pirotecnico

ore 23.30: Estate Silenziosa: si balla con le cuffie, un’esperienza indimenticabile sotto le stelle

Espanol :

Entretenimiento loco: toro mecánico, rocódromo, desafíos, sorpresas y diversión garantizada

Premios y cestas para los mejores

Dulces y golosinas con el Club de Kárate de Batilly

Pausa gastronómica con el CSBO & Pétanque Club de Batilly (filetes, salchichas, patatas fritas, bebidas frías, etc.)

A partir de las 18:00 h, animación con DJ a cargo de la asociación Chuuuut para animar el ambiente

23.00 h: Gran castillo de fuegos artificiales

23.30 h: Summer Silent ? baile con auriculares, una experiencia inolvidable bajo las estrellas

L’événement Fête nationale Batilly a été mis à jour le 2025-06-26 par MILTOL