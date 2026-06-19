UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bavay

Fête Nationale Bavay

lundi 13 juillet 2026 · Bavay

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
Place Charles de Gaulle
Ville
59570 Bavay
Département
Nord
Tarif

Bavay

Fête Nationale

Place Charles de Gaulle Bavay Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-13

Nous vous attendons nombreux Place Charles de Gaulle le 13 juillet à partir de 19h
  .

Place Charles de Gaulle Bavay 59570 Nord Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We hope to see many of you at Place Charles de Gaulle on July 13 %E0 starting at 7 p.m.

L’événement Fête Nationale Bavay a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de l’Avesnois