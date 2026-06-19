Informations pratiques

Bavay

Fête Nationale

Place Charles de Gaulle Bavay Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Nous vous attendons nombreux Place Charles de Gaulle le 13 juillet à partir de 19h

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Place Charles de Gaulle Bavay 59570 Nord Hauts-de-France

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English :

We hope to see many of you at Place Charles de Gaulle on July 13 %E0 starting at 7 p.m.

L’événement Fête Nationale Bavay a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de l’Avesnois