AGENDA · Bavay
Fête Nationale Bavay
lundi 13 juillet 2026 · Bavay
Informations pratiques
Bavay
Fête Nationale
Place Charles de Gaulle Bavay Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Nous vous attendons nombreux Place Charles de Gaulle le 13 juillet à partir de 19h
.
Place Charles de Gaulle Bavay 59570 Nord Hauts-de-France
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English :
We hope to see many of you at Place Charles de Gaulle on July 13 %E0 starting at 7 p.m.
L’événement Fête Nationale Bavay a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de l’Avesnois