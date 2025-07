Fête nationale Beaurières

Les Jeunes de Beaurières et La Boule du Haut-Diois sont heureux de célébrer avec vous pour la deuxième année La Fête Nationale.

Chemin de la Digue Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 41 24 63 lesjeunesdebeaurieres@gmail.com

English :

Les Jeunes de Beaurières and La Boule du Haut-Diois are delighted to be celebrating La Fête Nationale with you for the second year running.

German :

Die Jugendlichen von Beaurières und La Boule du Haut-Diois freuen sich, zum zweiten Mal mit Ihnen den Nationalfeiertag zu begehen.

Italiano :

Les Jeunes de Beaurières e La Boule du Haut-Diois sono lieti di festeggiare con voi la Festa Nazionale per il secondo anno consecutivo.

Espanol :

Les Jeunes de Beaurières y La Boule du Haut-Diois están encantados de celebrar la Fiesta Nacional con usted por segundo año consecutivo.

