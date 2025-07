Fête Nationale Belge au Café Castillon à Paradou Place Charloun Rieu Paradou

Fête Nationale Belge au Café Castillon à Paradou Place Charloun Rieu Paradou lundi 21 juillet 2025.

Fête Nationale Belge au Café Castillon à Paradou

Lundi 21 juillet 2025 de 18h à 1h. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-21 18:00:00

fin : 2025-07-21 01:00:00

Date(s) :

2025-07-21

Le Café Castillon se met aux couleurs de la Belgique pour la Fête Nationale Belge!

Soirée avec musique, spécialités belges et de la bière bien sûr! (menu à venir) .

Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 22 65 91

English :

Café Castillon is decked out in Belgian colours for Belgian National Day!

German :

Das Café Castillon wird für den belgischen Nationalfeiertag in die Farben Belgiens getaucht!

Italiano :

Il Café Castillon si veste dei colori del Belgio per la Giornata Nazionale Belga!

Espanol :

El Café Castillon se engalana con los colores belgas para celebrar el Día Nacional de Bélgica

L’événement Fête Nationale Belge au Café Castillon à Paradou Paradou a été mis à jour le 2025-07-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles