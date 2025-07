Fête nationale belge au Cro-Magnon Hôtel restaurant Le Cro-Magnon Les Eyzies

Fête nationale belge au Cro-Magnon Hôtel restaurant Le Cro-Magnon Les Eyzies lundi 21 juillet 2025.

Hôtel restaurant Le Cro-Magnon 54 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Tarif : 29.9 – 29.9 – 29.9 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-21 12:00:00

fin : 2025-07-21 14:00:00

2025-07-21

12h 14h ou 19h 21h. Moules Jumbo avec frites belges à volonté. 29,90€ (entrée et boissons incluses)

Hôtel restaurant Le Cro-Magnon 54 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 06 contact@hotel-cromagnon.com

English :

12pm 2pm or 7pm 9pm. Jumbo mussels with all-you-can-eat Belgian fries. 29,90? (entrance and drinks included)

German : Fête nationale belge au Cro-Magnon

12h 14h oder 19h 21h. Jumbo-Miesmuscheln mit belgischen Pommes frites nach Belieben. 29,90? (inkl. Eintritt und Getränke)

Italiano :

dalle 12.00 alle 14.00 o dalle 19.00 alle 21.00. Cozze giganti con patatine belghe a volontà. 29,90? (ingresso e bevande incluse)

Espanol : Fête nationale belge au Cro-Magnon

de 12.00 a 14.00 h. o de 19.00 a 21.00 h. Mejillones gigantes con patatas fritas belgas. 29,90? (entrada y bebidas incluidas)

