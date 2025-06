Fête nationale Bellegarde 13 juillet 2025 19:00

Loiret

Fête nationale Bellegarde Loiret

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

La veille de la fête nationale, le 13 juillet, Bellegarde organise un feu d’artifice programmé aux alentours de 23h qui aura lieu à l’Espace du Château (sur le foirail).

Dès 19h, vous pourrez profiter de concerts, vous désaltérer et manger sur place. La soirée continuera avec une retraite aux flambeaux aux alentours de 22h. Si le temps le permet, vous en prendrez plein les mirettes en admirer le traditionnel feu d’artifice !

Venez en famille pour partager un bon moment autour de ces animations gratuites et ouvertes à tous. .

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 10 03

English :

On the eve of Bastille Day, July 13, Bellegarde is organizing a fireworks display scheduled for around 11pm at the Espace du Château (on the foirail).

German :

Am Vorabend des Nationalfeiertags, dem 13. Juli, veranstaltet Bellegarde ein Feuerwerk, das gegen 23 Uhr am Espace du Château (auf dem Foirail) stattfinden wird.

Italiano :

Alla vigilia della Festa della Bastiglia, il 13 luglio, Bellegarde organizza uno spettacolo di fuochi d’artificio che si terrà intorno alle 23.00 presso l’Espace du Château (sulla foirail).

Espanol :

En vísperas de las vacaciones, el 13 de julio, Bellegarde organiza un espectáculo de fuegos artificiales en el Espace du Château (en la pasarela) hacia las 23:00 h.

L’événement Fête nationale Bellegarde a été mis à jour le 2025-06-24 par ADRT45