FÊTE NATIONALE Béziers 13 juillet 2025 07:00

Hérault

FÊTE NATIONALE Quai du Commandant Jacques-Yves Cousteau Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

2025-07-14

Soirée dansante au bord de l’eau et traditionnel feu d’artifice musical tiré depuis le Pont Canal à l’occasion de la Fête Nationale!

Soirée dansante au bord de l’eau et traditionnel feu d’artifice musical tiré depuis le Pont Canal à l’occasion de la Fête Nationale!

Rendez-vous pour le défilé traditionnel le lundi 14 juillet sur les Allées Paul Riquet. .

Quai du Commandant Jacques-Yves Cousteau

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

An evening of dancing by the water, and the traditional musical fireworks display from the Canal Bridge to celebrate Bastille Day!

German :

Tanzabend am Wasser und traditionelles musikalisches Feuerwerk von der Kanalbrücke anlässlich des Nationalfeiertags!

Italiano :

Una serata di balli in riva al mare e il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio musicali sparati dal Ponte del Canale per celebrare la Festa della Bastiglia!

Espanol :

Una noche de baile junto al agua y el tradicional espectáculo pirotécnico musical disparado desde el Puente del Canal para celebrar el Día de la Bastilla

L’événement FÊTE NATIONALE Béziers a été mis à jour le 2025-06-17 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE