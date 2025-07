Fête Nationale Blancafort

Place de la Mairie Blancafort Cher

La commune de Blancafort vous invite à sa fête nationale !

22h Retraite aux flambeaux , distribution gratuite de lampions offert par le CCAS devant la mairie

Départ feu d’artifice stade des Sablons accompagné par la fanfare de Blancafort au stade de foot

23h feu d’artifice

23h30 bal populaire .

Place de la Mairie Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 63 23

English :

The commune of Blancafort invites you to its national holiday!

German :

Die Gemeinde Blancafort lädt Sie zu ihrem Nationalfeiertag ein!

Italiano :

Blancafort vi invita a festeggiare i suoi giorni festivi!

Espanol :

¡Blancafort te invita a celebrar sus días festivos!

