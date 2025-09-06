Fête Nationale Blancafort

Fête Nationale Blancafort samedi 6 septembre 2025.

Fête Nationale

Place de la Mairie Blancafort Cher

La commune de Blancafort vous invite à sa fête nationale !

21h Retraite aux flambeaux , distribution gratuite de lampions offert par le CCAS devant la mairie

Départ feu d’artifice stade des Sablons accompagné par la fanfare de Blancafort au stade de foot

22h feu d’artifice .

Place de la Mairie Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 63 23

English :

The commune of Blancafort invites you to its national holiday!

German :

Die Gemeinde Blancafort lädt Sie zu ihrem Nationalfeiertag ein!

Italiano :

Blancafort vi invita a festeggiare i suoi giorni festivi!

Espanol :

¡Blancafort te invita a celebrar sus días festivos!

