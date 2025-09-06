Fête Nationale Blancafort
Fête Nationale Blancafort samedi 6 septembre 2025.
Fête Nationale
Place de la Mairie Blancafort Cher
La commune de Blancafort vous invite à sa fête nationale !
21h Retraite aux flambeaux , distribution gratuite de lampions offert par le CCAS devant la mairie
Départ feu d’artifice stade des Sablons accompagné par la fanfare de Blancafort au stade de foot
22h feu d’artifice .
Place de la Mairie Blancafort 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 63 23
English :
The commune of Blancafort invites you to its national holiday!
German :
Die Gemeinde Blancafort lädt Sie zu ihrem Nationalfeiertag ein!
Italiano :
Blancafort vi invita a festeggiare i suoi giorni festivi!
Espanol :
¡Blancafort te invita a celebrar sus días festivos!
