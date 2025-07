Fête Nationale Blosseville

Fête Nationale Blosseville dimanche 13 juillet 2025.

Fête Nationale

Mairie Blosseville Seine-Maritime

13 juillet

22h30 bal

14 juillet :

11h00 hommage aux anciens combattants au monument aux morts.

14h00 concours de pétanque en doublette (5€)

Buvette et restauration à la Salle les colombiers.

Accès libre.

English : Fête Nationale

july 13 :

10:30 pm dance

july 14 :

11:00 tribute to veterans at the war memorial.

2:00 p.m. pétanque doubles competition (5?)

Refreshments and catering at the Salle les colombiers.

Free admission.

German :

13. Juli :

22.30 Uhr Ball

14. Juli :

11.00 Uhr Ehrung der Kriegsveteranen am Kriegsdenkmal.

14.00 Uhr Boule-Wettbewerb im Doppelpack (5?)

Getränke und Speisen in der Salle les colombiers.

Freier Zugang.

Italiano :

13 luglio :

ballo alle 22.30

14 luglio :

11.00 omaggio ai veterani presso il monumento ai caduti.

14.00 gara di doppio di pétanque (5?)

Rinfresco e ristorazione presso la Salle les colombiers.

Ingresso libero.

Espanol :

13 de julio :

10.30pm baile

14 de julio :

11:00 homenaje a los veteranos en el memorial de guerra

14:00 competición de dobles de petanca (5?)

Refrescos y catering en la Salle les colombiers.

Entrada gratuita.

L’événement Fête Nationale Blosseville a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre