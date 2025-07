Fête nationale Bœrsch

Fête nationale Bœrsch dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Rue du Stade Bœrsch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13 23:30:00

Date(s) :

2025-07-13

Les pompiers de Boersch ont le plaisir de vous retrouver pour leur traditionnel bal avec DJ Urban Events, suivi du feu d’artifices. Buvette et restauration sur place.

Une soirée dansante traditionnelle avec DJ Urban Events, de la retraite aux

flambeaux pour les enfants, de la distribution de

wecke et d’un feu d’artifice pour clôturer la

soirée. Buvette et restauration .

Rue du Stade Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 95 00 amicale.pompiersboersch@gmail.com

English :

The Boersch firefighters are delighted to welcome you to their traditional ball with DJ Urban Events, followed by a fireworks display. Refreshments and catering on site.

German :

Die Feuerwehr von Boersch freut sich, Sie zu ihrem traditionellen Ball mit DJ Urban Events und anschließendem Feuerwerk begrüßen zu dürfen. Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

I vigili del fuoco di Boersch sono lieti di invitarvi al loro ballo tradizionale con il DJ Urban Events, seguito da uno spettacolo pirotecnico. Rinfresco e catering in loco.

Espanol :

Los bomberos de Boersch están encantados de invitarle a su tradicional baile con DJ Urban Events, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales. Refrescos y catering in situ.

