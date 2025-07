Fête nationale Bouhet

Fête nationale Bouhet dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Place de la Mairie Bouhet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 15:00:00

fin : 2025-07-13 01:00:00

Date(s) :

2025-07-13

À l’occasion de la Fête nationale, le Comité de coordination et la commune de Bouhet s’unissent pour vous offrir un moment festif et convivial !

Au programme, des animations pour petits et grands, concert, feu d’artifice et bal populaire.

.

Place de la Mairie Bouhet 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 20 83 secretariat@bouhet17.fr

English :

To celebrate the Fête Nationale, the Comité de Coordination and the commune of Bouhet are joining forces to offer you a festive and convivial event!

On the program: entertainment for young and old, concerts, fireworks and a popular ball.

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags schließen sich das Koordinationskomitee und die Gemeinde Bouhet zusammen, um Ihnen einen festlichen und geselligen Moment zu bieten!

Auf dem Programm stehen Animationen für Groß und Klein, ein Konzert, ein Feuerwerk und ein Volksball.

Italiano :

Per celebrare la Festa nazionale, il Comitato di coordinamento e il Comune di Bouhet si uniscono per offrirvi un’occasione di festa e convivialità!

Il programma prevede intrattenimento per tutte le età, un concerto, fuochi d’artificio e una danza popolare.

Espanol :

Para celebrar la Fiesta Nacional, el Comité de Coordinación y el municipio de Bouhet se unen para ofrecerle un ambiente festivo y distendido

El programa incluye animaciones para todas las edades, un concierto, fuegos artificiales y un baile popular.

L’événement Fête nationale Bouhet a été mis à jour le 2025-06-27 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin