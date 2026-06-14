FÊTE NATIONALE Boujan-sur-Libron
FÊTE NATIONALE Boujan-sur-Libron mardi 14 juillet 2026.
Boujan-sur-Libron
FÊTE NATIONALE
Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Cérémonie, course cycliste, concours de pétanque, soirée dansante et feu d’artifice au programme de la journée.
La ville de Boujan-sur-Libron vous invite à célébrer la fête nationale !
11h cérémonie commémorative aux monuments aux morts
13h course cycliste, départ et arrivé boulevard Castelbon
14h concours de pétanque au pôle sportif
21h animation musicale au pôle sportif avec Jany Lopez, restauration et buvette sur place.
22h30 feu d’artifice au stade .
Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40 accueil@boujansurlibron.com
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English :
The day’s program includes a ceremony, a bike race, a pétanque tournament, a dance, and fireworks.
L’événement FÊTE NATIONALE Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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