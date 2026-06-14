Boujan-sur-Libron

FÊTE NATIONALE

Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Cérémonie, course cycliste, concours de pétanque, soirée dansante et feu d’artifice au programme de la journée.

La ville de Boujan-sur-Libron vous invite à célébrer la fête nationale !

11h cérémonie commémorative aux monuments aux morts

13h course cycliste, départ et arrivé boulevard Castelbon

14h concours de pétanque au pôle sportif

21h animation musicale au pôle sportif avec Jany Lopez, restauration et buvette sur place.

22h30 feu d’artifice au stade .

Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40 accueil@boujansurlibron.com

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English :

The day’s program includes a ceremony, a bike race, a pétanque tournament, a dance, and fireworks.

L’événement FÊTE NATIONALE Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34