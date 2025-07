Fête nationale Cernay

Fête nationale Cernay dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

26 rue James Barbier Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 20:15:00

fin : 2025-07-13 23:59:00

Date(s) :

2025-07-13

Fête nationale 20h15 concert, 21h30 lampions, 21h45 cortège, 22h cérémonie, 23h30 feu d’artifice. Venez vivre une belle soirée d’été festive et lumineuse !

Feu d’artifice et ambiance festive pour la Fête nationale !

20h15 concert, 21h30 lampions, 21h45 cortège, 22h cérémonie et 23h30 feu d’artifice. Venez nombreux fêter ce beau moment convivial et partager la magie de cette soirée d’été ! .

26 rue James Barbier Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10 cernay@ville-cernay.fr

English :

Fête nationale: 8:15pm concert, 9:30pm lanterns, 9:45pm procession, 10pm ceremony, 11:30pm fireworks. Come and enjoy a bright and festive summer evening!

German :

Nationalfeiertag: 20.15 Uhr Konzert, 21.30 Uhr Lampions, 21.45 Uhr Umzug, 22 Uhr Zeremonie, 23.30 Uhr Feuerwerk. Erleben Sie einen schönen, festlichen und leuchtenden Sommerabend!

Italiano :

Festa nazionale: ore 20:15 concerto, ore 21:30 lanterne, ore 21:45 processione, ore 22:00 cerimonia, ore 23:30 fuochi d’artificio. Venite a godervi una luminosa e festosa serata estiva!

Espanol :

Fiesta nacional: concierto a las 20.15 h, farolillos a las 21.30 h, procesión a las 21.45 h, ceremonia a las 22.00 h, fuegos artificiales a las 23.30 h. Venga a disfrutar de una noche de verano luminosa y festiva

L’événement Fête nationale Cernay a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay