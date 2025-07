Fête nationale Chambon

La mairie de Chambon organise la Fête nationale avec au programme des animations, un repas (sur réservation), et un feu d’artifice.

Chambon 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 95 98 mairie.chambon17@orange.fr

English :

Chambon town hall organizes the Fête Nationale, with entertainment, a meal (reservation required) and fireworks.

German :

Die Stadtverwaltung von Chambon organisiert den Nationalfeiertag. Auf dem Programm stehen Animationen, ein Essen (mit Reservierung) und ein Feuerwerk.

Italiano :

Il Comune di Chambon organizza la Fête Nationale, con un programma di intrattenimento, un pasto (su prenotazione) e fuochi d’artificio.

Espanol :

El ayuntamiento de Chambon organiza la Fiesta Nacional, con un programa de animación, una comida (previa reserva) y fuegos artificiales.

