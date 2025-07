Fête nationale Chambon-la-Forêt

Fête nationale Chambon-la-Forêt dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

Au stade Chambon-la-Forêt Loiret

Début : 2025-07-13 22:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-13

La municipalité de Chambon-la-Forêt vous invitent à la soirée patronale pour observer les feux d’artifices en toute convivialité !

Au stade Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 28 55

English :

The municipality of Chambon-la-Forêt invites you to join in the fun of watching the fireworks!

German :

Die Gemeinde Chambon-la-Forêt lädt Sie zum Patronatsabend ein, um in geselliger Runde das Feuerwerk zu beobachten!

Italiano :

Il comune di Chambon-la-Forêt vi invita alla serata patronale per assistere ai fuochi d’artificio in grande stile!

Espanol :

El municipio de Chambon-la-Forêt le invita a la velada patronal para ver los fuegos artificiales por todo lo alto

L’événement Fête nationale Chambon-la-Forêt a été mis à jour le 2025-07-08 par OT GRAND PITHIVERAIS