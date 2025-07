Fête nationale Villefranche-Saint-Phal Charny Orée de Puisaye

Fête nationale Villefranche-Saint-Phal Charny Orée de Puisaye dimanche 13 juillet 2025.

Début : 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Fête nationale au parc de la mairie, démonstration de Country et initiation, show des majorettes, retraite aux flambeaux avec l’Harmonie et ses musiciens, feu d’artifice suivi d’un bal populaire avec DJ Niko Animation. Buvette et restauration sur place. .

Villefranche-Saint-Phal Parc de la Mairie Villefranche-Saint-Phal Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 63 63 09 villefranche@ccop.fr

