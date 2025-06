FÊTE NATIONALE AZÉ Château-Gontier-sur-Mayenne 13 juillet 2025 21:00

Mayenne

FÊTE NATIONALE AZÉ 3 Route de Coudray Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-07-13 21:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Feu d’artifice et bal populaire pour la fête nationale à Azé

Rendez-vous dimanche 13 juillet 2025 au Théâtre de Verdure au Plan d’eau de la Roche, sur la commune déléguée d’Azé pour assister au feu d’artifice. Le feu sera tiré aux alentours de 23h.

La feu sera suivi d’un bal populaire pour prolonger la soirée ! Esprit guinguette assuré !

Cette manifestation est assurée par le comité des fêtes d’Azé.

Informations 02 43 09 55 55 .

AZÉ 3 Route de Coudray

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 55 55

English :

Fireworks and popular ball for the national holiday in Azé

German :

Feuerwerk und Volksball zum Nationalfeiertag in Azé

Italiano :

Fuochi d’artificio e danze popolari per le festività ad Azé

Espanol :

Fuegos artificiales y baile popular para las fiestas de Azé

