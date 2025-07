Fête nationale Châteauneuf-de-Galaure

Fête nationale Châteauneuf-de-Galaure lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale

place de la salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Concours de pétanque, défilé et vin d’honneur, repas ou restauration rapide, feu d’artifice et bal !

place de la salle des fêtes Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes comitechato9@gmail.com

English :

Petanque competition, parade and vin d’honneur, meal or fast food, fireworks and dance!

German :

Boulespiel-Wettbewerb, Parade und Ehrenwein, Essen oder Fastfood, Feuerwerk und Tanz!

Italiano :

Gara di petanque, sfilata e vin d’honneur, pasto o fast food, fuochi d’artificio e ballo!

Espanol :

Competición de petanca, desfile y vin d’honneur, comida o comida rápida, fuegos artificiales y ¡baile!

L’événement Fête nationale Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche