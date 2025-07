Fête nationale Châtillon-sur-Indre

Fête nationale Châtillon-sur-Indre lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale

Rue Basse Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 11:30:00

fin : 2025-07-14 00:00:00

Date(s) :

2025-07-14

La commune de Châtillon-sur-Indre vous invite à une journée de festivités pour célébrer la Fête nationale dans une ambiance conviviale et festive. Fête foraine, concert, dîner champêtre, feu d’artifice et soirée dansante rythmeront ce 14 juillet.

Programme :

11h30 Cérémonie officielle

12h30 Vin d’honneur à la base de loisirs

18h30 à 21h30 Grand concert avec le groupe “Fréquence Rock”, tribute Johnny Hallyday

À partir de 19h Dîner champêtre organisé par l’UCIA / Châtillon&Co

22h Retraite aux flambeaux

22h30 à 2h Soirée animée par DJ Lorenzo

23h Grand spectacle pyrotechnique musical

Restauration rapide, crêpes et buvettes disponibles sur place.

Une belle soirée d’été à partager en famille ou entre amis. .

Rue Basse Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 75 44

English :

The commune of Châtillon-sur-Indre invites you to a day of festivities to celebrate the Fête Nationale in a convivial and festive atmosphere. A funfair, concert, country-style dinner, fireworks and dancing will set the pace on July 14th.

German :

Die Gemeinde Châtillon-sur-Indre lädt Sie zu einem Tag voller Feierlichkeiten ein, um den Nationalfeiertag in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre zu begehen. Jahrmarkt, Konzert, ländliches Abendessen, Feuerwerk und Tanzabend werden den Rhythmus dieses 14. Juli bestimmen.

Italiano :

Il comune di Châtillon-sur-Indre vi invita a una giornata di festa per celebrare le vacanze in un’atmosfera amichevole e festosa. Il 14 luglio ci saranno un luna park, concerti, una cena in stile country, fuochi d’artificio e balli.

Espanol :

El municipio de Châtillon-sur-Indre le invita a una jornada festiva para celebrar las fiestas patronales en un ambiente cordial y festivo. El 14 de julio habrá parque de atracciones, conciertos, cena campestre, fuegos artificiales y baile.

L’événement Fête nationale Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Châtillonnais en Berry