Fête nationale Chauny

Rendez vous le dimanche 13 juillet à Chauny sur la place du marché couvert à partir de 21h pour la fête nationale

Au programme à 21h lâcher de pigeons, présentation des véhicules du centre de secours principal, revue du personnel et des matériels, remise de médailles. Suivi d’un défilé aux flambeaux.

Place de l’hôtel de Ville, à 22h rendez-vous pour un pot de l’amitié, et profitez d’une concert grand Live Session de 22h à 00h (reprises des années 70 à aujourd’hui).

Enfin à 23h, embrasement du feu d’artifice.

Plus d’infos au 03 23 38 70 70 .

place du marché couvert Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 38 70 70

