Fête Nationale chez Oscaar Marly

Informations pratiques

Marly

Fête Nationale chez Oscaar

7 rue Oscar Carpentier Marly Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Rendez-vous samedi 11 juillet pour la Fête Nationale à Marly !

Un événement convivial, festif, rassembleur, populaire qui proposera une mise à l’honneur d’artistes, de brasseurs et de restaurateurs locaux et qui se clôturera par un magnifique feu d’artifice

AU PROGRAMME DE LA MUSIQUE

• 18h dj set musiques latines

On s’échauffe en douceur de 18h à 19h30 avec El Francès.

• 19h30 La Vibe (rock)

• 20h30 The Trackers (funk soul groove)

• 22h El Francès

TOUR DE FRANCE DES SAVEURS & GRANDE TABLÉE

Petite nouveauté nous vous proposons un tour de France des saveurs ! Une grande tablée sera à disposition pour manger tous ensemble place Gabriel Péri de 18h à 23h30.

Tartine Errante Tartes aux maroilles de l’Avesnois

La Frite à Titi friterie traditionnelle de chez nous

Le Roi de la Broche Jambon grillé à la française

Mimi Galette Crêpes salées et sucrées bretonnes

Flam’n’truck Spécialités Alsaciennes Tartes Flambées, flammenkuche de l’Est

Le MAP Wraps & sandwichs de France & d’ailleurs

Planches & saucissons d’Auvergne

Gauffrerie Vagabonde Gaufres de Liège

Glaces à l’italienne & barbes à Papa

BAR toute la journée, profitez de boissons locales et artisanales sur place.

FEU D’ARTIFICE

À 23h, c’est l’heure du bouquet final

Rendez-vous samedi 11 juillet pour la Fête Nationale à Marly !

Un événement convivial, festif, rassembleur, populaire qui proposera une mise à l’honneur d’artistes, de brasseurs et de restaurateurs locaux et qui se clôturera par un magnifique feu d’artifice

AU PROGRAMME DE LA MUSIQUE

• 18h dj set musiques latines

On s’échauffe en douceur de 18h à 19h30 avec El Francès.

• 19h30 La Vibe (rock)

• 20h30 The Trackers (funk soul groove)

• 22h El Francès

TOUR DE FRANCE DES SAVEURS & GRANDE TABLÉE

Petite nouveauté nous vous proposons un tour de France des saveurs ! Une grande tablée sera à disposition pour manger tous ensemble place Gabriel Péri de 18h à 23h30.

Tartine Errante Tartes aux maroilles de l’Avesnois

La Frite à Titi friterie traditionnelle de chez nous

Le Roi de la Broche Jambon grillé à la française

Mimi Galette Crêpes salées et sucrées bretonnes

Flam’n’truck Spécialités Alsaciennes Tartes Flambées, flammenkuche de l’Est

Le MAP Wraps & sandwichs de France & d’ailleurs

Planches & saucissons d’Auvergne

Gauffrerie Vagabonde Gaufres de Liège

Glaces à l’italienne & barbes à Papa

BAR toute la journée, profitez de boissons locales et artisanales sur place.

FEU D’ARTIFICE

À 23h, c’est l’heure du bouquet final .

7 rue Oscar Carpentier Marly 59770 Nord Hauts-de-France

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English :

See you on Saturday, July 11, for the National Holiday in Marly!

A friendly, festive, community-building, and popular event that will showcase local artists, brewers, and restaurateurs, and will conclude with a magnificent fireworks display

MUSIC LINEUP

? 6:00 PM: Latin music DJ set

We’ll ease into the evening from 6:00 PM to 7:30 PM with El Franc%E8s.

? 7:30 PM: La Vibe (rock)

? 8:30 PM: The Trackers (funk, soul, groove)

? 10:00 PM: El Francés

A TASTE OF FRANCE & COMMUNAL DINNER

As a new feature this year, we’re offering a taste of France! A large communal table will be set up so we can all eat together at Place Gabriel Péri from 6:00 PM to 11:30 PM.

Tartine Errante: Maroilles cheese tarts from the Avesnois region

La Frite à Titi: a traditional local fry shop

Le Roi de la Broche: French-style grilled ham

Mimi Galette: Savory and sweet Breton crêpes

Flam’n’truck: Alsatian specialties Tartes flambées, flammenkuche from eastern France

Le MAP: Wraps & sandwiches from France and around the world

Auvergne charcuterie platters & sausages

Gauffrerie Vagabonde: Liège waffles

Italian-style ice cream & cotton candy

BAR: Enjoy local and craft beverages on-site all day long.

FIREWORKS

At 11 p.m., it’s time for the grand finale

L’événement Fête Nationale chez Oscaar Marly a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Valenciennes