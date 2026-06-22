Fête Nationale chez Oscaar Marly
samedi 11 juillet 2026 · Marly
Informations pratiques
Marly
Fête Nationale chez Oscaar
7 rue Oscar Carpentier Marly Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 23:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Rendez-vous samedi 11 juillet pour la Fête Nationale à Marly !
Un événement convivial, festif, rassembleur, populaire qui proposera une mise à l’honneur d’artistes, de brasseurs et de restaurateurs locaux et qui se clôturera par un magnifique feu d’artifice
AU PROGRAMME DE LA MUSIQUE
• 18h dj set musiques latines
On s’échauffe en douceur de 18h à 19h30 avec El Francès.
• 19h30 La Vibe (rock)
• 20h30 The Trackers (funk soul groove)
• 22h El Francès
TOUR DE FRANCE DES SAVEURS & GRANDE TABLÉE
Petite nouveauté nous vous proposons un tour de France des saveurs ! Une grande tablée sera à disposition pour manger tous ensemble place Gabriel Péri de 18h à 23h30.
Tartine Errante Tartes aux maroilles de l’Avesnois
La Frite à Titi friterie traditionnelle de chez nous
Le Roi de la Broche Jambon grillé à la française
Mimi Galette Crêpes salées et sucrées bretonnes
Flam’n’truck Spécialités Alsaciennes Tartes Flambées, flammenkuche de l’Est
Le MAP Wraps & sandwichs de France & d’ailleurs
Planches & saucissons d’Auvergne
Gauffrerie Vagabonde Gaufres de Liège
Glaces à l’italienne & barbes à Papa
BAR toute la journée, profitez de boissons locales et artisanales sur place.
FEU D’ARTIFICE
À 23h, c’est l’heure du bouquet final
Rendez-vous samedi 11 juillet pour la Fête Nationale à Marly !
Un événement convivial, festif, rassembleur, populaire qui proposera une mise à l’honneur d’artistes, de brasseurs et de restaurateurs locaux et qui se clôturera par un magnifique feu d’artifice
AU PROGRAMME DE LA MUSIQUE
• 18h dj set musiques latines
On s’échauffe en douceur de 18h à 19h30 avec El Francès.
• 19h30 La Vibe (rock)
• 20h30 The Trackers (funk soul groove)
• 22h El Francès
TOUR DE FRANCE DES SAVEURS & GRANDE TABLÉE
Petite nouveauté nous vous proposons un tour de France des saveurs ! Une grande tablée sera à disposition pour manger tous ensemble place Gabriel Péri de 18h à 23h30.
Tartine Errante Tartes aux maroilles de l’Avesnois
La Frite à Titi friterie traditionnelle de chez nous
Le Roi de la Broche Jambon grillé à la française
Mimi Galette Crêpes salées et sucrées bretonnes
Flam’n’truck Spécialités Alsaciennes Tartes Flambées, flammenkuche de l’Est
Le MAP Wraps & sandwichs de France & d’ailleurs
Planches & saucissons d’Auvergne
Gauffrerie Vagabonde Gaufres de Liège
Glaces à l’italienne & barbes à Papa
BAR toute la journée, profitez de boissons locales et artisanales sur place.
FEU D’ARTIFICE
À 23h, c’est l’heure du bouquet final .
7 rue Oscar Carpentier Marly 59770 Nord Hauts-de-France
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English :
See you on Saturday, July 11, for the National Holiday in Marly!
A friendly, festive, community-building, and popular event that will showcase local artists, brewers, and restaurateurs, and will conclude with a magnificent fireworks display
MUSIC LINEUP
? 6:00 PM: Latin music DJ set
We’ll ease into the evening from 6:00 PM to 7:30 PM with El Franc%E8s.
? 7:30 PM: La Vibe (rock)
? 8:30 PM: The Trackers (funk, soul, groove)
? 10:00 PM: El Francés
A TASTE OF FRANCE & COMMUNAL DINNER
As a new feature this year, we’re offering a taste of France! A large communal table will be set up so we can all eat together at Place Gabriel Péri from 6:00 PM to 11:30 PM.
Tartine Errante: Maroilles cheese tarts from the Avesnois region
La Frite à Titi: a traditional local fry shop
Le Roi de la Broche: French-style grilled ham
Mimi Galette: Savory and sweet Breton crêpes
Flam’n’truck: Alsatian specialties Tartes flambées, flammenkuche from eastern France
Le MAP: Wraps & sandwiches from France and around the world
Auvergne charcuterie platters & sausages
Gauffrerie Vagabonde: Liège waffles
Italian-style ice cream & cotton candy
BAR: Enjoy local and craft beverages on-site all day long.
FIREWORKS
At 11 p.m., it’s time for the grand finale
L’événement Fête Nationale chez Oscaar Marly a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Valenciennes
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