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AGENDA · Chives

Fête Nationale Chives Chives

lundi 13 juillet 2026 · Chives

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle Municipale
Ville
17510 Chives
Département
Charente-Maritime
Tarif
18 18 18

Chives

Fête Nationale Chives

Salle Municipale Chives Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Repas organisé par le conseil municipal avec un bal. Apportez vos couverts !
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Salle Municipale Chives 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 01 68  mairie@chives.fr

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English :

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L’événement Fête Nationale Chives Chives a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge