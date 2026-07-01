AGENDA · Chives
Fête Nationale Chives Chives
lundi 13 juillet 2026 · Chives
Informations pratiques
Chives
Fête Nationale Chives
Salle Municipale Chives Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas organisé par le conseil municipal avec un bal. Apportez vos couverts !
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Salle Municipale Chives 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 01 68 mairie@chives.fr
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L’événement Fête Nationale Chives Chives a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge