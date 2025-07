Fête Nationale Route de la Plage Clairac

Fête Nationale Route de la Plage Clairac dimanche 13 juillet 2025.

Fête Nationale

Route de la Plage La Plage Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Bal et feu d’artifice au restaurant de la Plage offert par la municipalité. À 23h feux d’artifice tiré sur le Lot.

À 23h feux d’artifice tiré sur le Lot. .

Route de la Plage La Plage Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 22 21

English : Fête Nationale

Ball and fireworks at the Restaurant de la Plage offered by the municipality. Fireworks on the Lot at 11pm.

German : Fête Nationale

Ball und Feuerwerk im Restaurant de la Plage, angeboten von der Gemeinde. Um 23 Uhr Feuerwerk über dem Lot.

Italiano :

Ballo e fuochi d’artificio al Restaurant de la Plage ospitati dal Comune. Fuochi d’artificio sul Lot alle 23.00.

Espanol : Fête Nationale

Baile y fuegos artificiales en el Restaurant de la Plage organizados por el ayuntamiento. Fuegos artificiales sobre el Lot a las 23:00.

L’événement Fête Nationale Clairac a été mis à jour le 2025-07-06 par OT Val de Garonne